Что случилось этой ночью: вторник, 13 июня

Убийство российского туриста в Турции, столкновение танкеров на Лене, Минобороны заключает контракты с добровольческими формированиями

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российского туриста убили в центре Стамбула. Он погиб от удара ножом в драке с четырьмя грабителями.

- Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области, в воду попал бензин. Пострадавших нет.

- Байден продлил на год санкционный режим в отношении Белоруссии. Об этом сообщает Белый дом

- Вотум недоверия премьеру Франции не получил поддержки в Национальном собрании. Предложение левых собрало 239 голосов, что сильно меньше необходимых 289, чтобы сместить правительство.

- Минобороны РФ сообщило о подписании новых контрактов с добровольческими формированиями. Первый контракт был подписан с отрядом спецназа "Ахмат".