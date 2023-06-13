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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Постпред РФ заявил о беспокойстве Гросси из-за опасности боевых действий Украины для ЗАЭС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник выразил обеспокоенность по поводу того, что предпринимаемые Украиной боевые действия ставят под угрозу безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"По пути на ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ заявил, что "серьезно обеспокоен" тем, что эту АЭС могут захватить в ходе "контрнаступления" Украины", - написал Ульянов в твиттере.

Западные СМИ со своей стороны сообщают, что, как отметил Гросси журналистам во время поездки на Украину, признаков перемещения российской тяжелой техники на территорию ЗАЭС нет. "На данный момент нет никаких свидетельств этого", - приводят СМИ слова главы МАГАТЭ.

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"Я на пути на Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Я представлю программу помощи в связи с катастрофическим затоплением после разрушения Каховской ГЭС", - написал Гросси в твиттере в понедельник. "Я дам оценку ситуации на ЗАЭС и проведу ротацию персонала МАГАТЭ на станции вместе с его усилением", - продолжил глава агентства.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что на ЗАЭС "продолжаются работы по обеспечению максимального запаса воды для охлаждения на случай, если станция больше не сможет использовать запасы из Каховского водохранилища". Как пояснили в агентстве, несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, "им по-прежнему нужна вода для предотвращения плавления топлива и потенциального выброса радиоактивных материалов".

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

В Москве заявили, что на Каховской ГЭС была совершена диверсия, ответственность за которую несет украинская сторона.

МАГАТЭ ЗАЭС Украина
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