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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Гросси отправился в поездку на Украину и на ЗАЭС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что отправился с визитом на Украину и на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

"Я на пути на Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Я представлю программу помощи в связи с катастрофическим затоплением после разрушения Каховской ГЭС", - написал он в соцсетях.

"Я дам оценку ситуации на ЗАЭС и проведу ротацию персонала МАГАТЭ на станции вместе с его усилением", - продолжил глава агентства.

Гросси на прошлой неделе объявил о планах посетить Киев и ЗАЭС.

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Ранее МАГАТЭ сообщило, что на ЗАЭС "продолжаются работы по обеспечению максимального запаса воды для охлаждения на случай, если станция больше не сможет использовать запасы из Каховского водохранилища". Как пояснили в агентстве, несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, "им по-прежнему нужна вода для предотвращения плавления топлива и потенциального выброса радиоактивных материалов".

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

В Москве заявили, что на Каховской ГЭС была совершена диверсия, ответственность за которую несет украинская сторона.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС Украина
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