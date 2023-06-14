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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:42

В "Росэнергоатоме" сообщили о переносе визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС в Энергодаре 14 июня не состоится, он отложен, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Причины переноса неизвестны, они не озвучиваются. Но нельзя исключать, что речь идет об очередной деструкции с украинской стороны", - сказал он.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен лично посетить ЗАЭС, чтобы оценить ситуацию на ней после разрушения плотины Каховской ГЭС и проконтролировать соблюдение пяти основных принципов защиты АЭС, которые он представил Совбезу ООН. Также он заявлял о планах усилить присутствие инспекторов МАГАТЭ на станции, заменив дежурную команду более многочисленной.

Представители МАГАТЭ во главе с Гросси уже посещали ЗАЭС дважды за последний год. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и теперь находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Запорожская АЭС ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Росэнергоатом
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