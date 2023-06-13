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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

США поставят Украине боеприпасы для ПВО и РСЗО, бронетранспортеры и БМП

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - США в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставят ей боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также системы ПВО Stinger, говорится в пресс-релизе Пентагона.

Стоимость 40-й партии вооружений и боеприпасов, выделяемых из американских арсеналов, составляет $325 млн.

В пакет помощи вошли также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, переносные противотанковые комплексы Javelin и ручные противотанковые гранатометы AT4, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW.

Кроме того, США поставят Украине свыше 22 млн патронов и гранат, подрывные средства, аппаратуру для обеспечения защищенных каналов связи, запчасти и прочее полевое оборудование.

США Украина
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