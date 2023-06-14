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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:56

Посол ЮАР заявил, что Претория не намерена отказываться от сотрудничества с Москвой

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Южно-Африканская Республика (ЮАР) является другом для всех, поэтому Претория продолжит сотрудничество с Москвой вопреки высказываниям третьих стран по этому вопросу, заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Отношения между ЮАР и Россией - это вопрос двусторонних связей. То, что некоторые третьи страны высказываются по этому вопросу, конечно, неприятно. Но ЮАР друг для всех. Мы сотрудничаем с США, у нас крепкие торговые связи с ЕС, мы также выстраиваем отношения со странами Ближнего Востока и Латинской Америки. У Африки как у континента есть свой план развития. И мы торгуем со всеми, независимо от обстоятельств", - подчеркнул посол.

На вопрос издания, приедет ли президент ЮАР Сирил Рамафоза на саммит Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, Макетука ответил утвердительно.

"На последнем брифинге в российском МИДе нам было заявлено, что большинство африканских лидеров приняли приглашение участвовать в саммите. И я не слышал ни о каких изменениях. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказывал послам африканских стран, что большинство лидеров собираются на саммит. Президент Рамафоза, конечно же, будет в их числе", - уточнил дипломат.

Он добавил, что "все ждут запуска прямых рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Кейптаун и Йоханнесбург".

"Это помогло бы развитию туризма и торговли. Пока нет понимания по срокам. Решение, которое мы получили от российских властей, состоит в том, что компания Nordwind была назначена потенциальным перевозчиком для выполнения прямых рейсов. Мы все еще ждем решения российской стороны", - отметил Макетука.

ЮАР Россия
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