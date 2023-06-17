Движение поездов восстановлено в Абхазии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожное движение в Абхазии, прерванное из-за удара стихии, возобновлено в субботу, сообщил "Интерфаксу" главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Купца.

"Мы завершили расчистку и восстановление железной дороги в Гагрском районе. Движение составов возобновлено, поезда едут по графику до Сухума", - сказал он.

По его словам, "продолжаются работы по восстановлению контактной сети и поэтому поезда Москва - Сухум и Санкт-Петербург - Сухум в субботу по территории Абхазии будут курсировать на тепловозной тяге".

Движение поездов из России в Абхазию и обратно было приостановлено в среду из-за последствий ливня, обрушившегося на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня.

По словам помощника директора Абхазской железной дороги (АЖД) Октая Хазириши, движение поездов остановлено из-за сели, сошедшей на железнодорожные пути на протяжении 2 км и камнепада, которые повредили опоры.