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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

16 стран ЕС оказывают помощь Украине в связи с последствиями прорыва плотины Каховской ГЭС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В связи с прорывом плотины Каховской ГЭС и обращением за помощью со стороны украинских властей ЕС мобилизует стратегические резервы спасательного компонента Механизма гражданской защиты Евросоюза rescEU, в оказании помощи участвуют 16 стран ЕС, сообщила Еврокомиссия (ЕК).

В коммюнике ЕК отмечается, что развертываются три мобильные станции очистки воды, чтобы помочь местным властям производить питьевую воду для пострадавших. Каждая такая станция может производить 120 тыс. литров чистой воды в день и, таким образом, помогает решить одну из самых насущных проблем в этом районе - доступа к питьевой воде.

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В операции участвуют 16 европейских стран - Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония, которые уже предложили свою помощь через Механизм гражданской защиты ЕС, предоставив автоцистерны, водяные насосы, лодки, спасательное оборудование, генераторы и другие средства для пострадавших районов.

В документе уточняется, что гуманитарные партнеры ЕС, работающие на Украине, переориентировали свою текущую деятельность на оказание помощи пострадавшему в районе Каховской ГЭС населению, включая обеспечение питьевой водой, готовой к употреблению пищей, денежной помощью, и раздачу оборудования для укрытий.

"Для дальнейшей поддержки гуманитарных операций на местах ЕС также мобилизовал дополнительные 500 тыс. евро для удовлетворения неотложных потребностей, возникших в результате разрушения каховской плотины. Это сверх 200 млн евро гуманитарной помощи, уже выделенной Украине в 2023 году", - сказано в сообщении Еврокомиссии.

Украина Каховская ГЭС ЕС
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