Гросси представил Зеленскому программу помощи Украине в сферах медицины и продовольствия

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник представил президенту Украины Владимиру Зеленскому программу помощи этой стране в области медицины, продовольствия, а также в связи с затоплением после инцидента на Каховской ГЭС.

"Я представил президенту Зеленскому программу помощи на основе ядерных технологий, применяемых в здравоохранении, а также помощи в сфере продовольственной безопасности, безопасности обеспечения питьевой водой, здоровья животных, земле- и водопользования, в оценке состояния важнейших элементов инфраструктуры после наводнения", - написал Гросси в твиттере.

Он отметил, что провел беседу с Зеленским по пути на Запорожскую АЭС, где он планировал оценить обстановку после инцидента на Каховской ГЭС.

Гросси отправился на Украину и ЗАЭС накануне.

"Я на пути на Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Я представлю программу помощи в связи с катастрофическим затоплением после разрушения Каховской ГЭС", - написал Гросси в твиттере в понедельник.

"Я дам оценку ситуации на ЗАЭС и проведу ротацию персонала МАГАТЭ на станции вместе с его усилением", - продолжил глава агентства.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что на ЗАЭС "продолжаются работы по обеспечению максимального запаса воды для охлаждения на случай, если станция больше не сможет использовать запасы из Каховского водохранилища". Как пояснили в агентстве, несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, "им по-прежнему нужна вода для предотвращения плавления топлива и потенциального выброса радиоактивных материалов".

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

В Москве заявили, что на Каховской ГЭС была совершена диверсия, ответственность за которую несет украинская сторона.