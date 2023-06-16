Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Бельгия поставит Украине снятые с вооружения, но отремонтированные БТР

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Совет министров Бельгии одобрил передачу Украине бронетранспортеров для перемещения личного состава, сообщила RTBF министр обороны Людивин Дедондер.

"Поддержка Украины - это не соревнование между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на максимально возможное удовлетворение потребностей на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует такой логике", - сказала она.

Речь идет о гусеничных бронетранспортерах M113, которые будут поставлены сразу, как только их отремонтирует бельгийская промышленность, уточняет телеканал. Государство закупит для украинских вооруженных сил и оплатит ремонт бронемашин, которые были сняты с вооружения бельгийской армии более десяти лет назад.

RTBF также отмечает, что на прошлой неделе правительство Бельгии дало согласие на закупку и поставку снарядов калибра 105 мм на 32 млн евро. Утвержденный в пятницу пакет обойдется в сумму до 11 млн евро.

Министр Дедондер напомнила, что военная помощь, поставляемая Украине Бельгией, осуществляется в рамках координации между государствами, входящими в контактную группу по обороне Украины, и отвечает на конкретные запросы Киева.

Бельгия Украина Людивин Дедондер Минобороны M113
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Братья-миллиардеры Рубены подали в суд на Trafigura из-за махинаций с никелем

Москву не очень устраивает предложение Минска повысить тариф на транзит по МН "Дружба"

Москву не очень устраивает предложение Минска повысить тариф на транзит по МН "Дружба"

Борис Джонсон будет работать в газете Daily Mail

Борис Джонсон будет работать в газете Daily Mail

Российское посольство откроет секцию консульского отдела в Западном Иерусалиме

В Токио открылся крупнейший в мире крытый парк по вселенной Гарри Поттера

В Токио открылся крупнейший в мире крытый парк по вселенной Гарри Поттера
ПМЭФ-2023

"Газпром" и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа РФ для Узбекистана

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене удерживаемых лиц в конфликте на Украине

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене удерживаемых лиц в конфликте на Украине

Байден не против идеи облегчить условия для вступления Украины в НАТО

Байден не против идеи облегчить условия для вступления Украины в НАТО

Virgin Galactic начнет коммерческие полеты в космос в конце июня

Virgin Galactic начнет коммерческие полеты в космос в конце июня

Загоревшемуся у берегов Приморья иностранному судну требуется помощь в тушении пожара

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });