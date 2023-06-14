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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Папу римского могут выписать из больницы в ближайшие дни

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Папу римского Франциска, перенесшего операцию на кишечнике, могут выписать из больницы в ближайшие дни, сообщает в среду Vatican News со ссылкой на главу Зала печати Святого престола Маттео Бруни.

"Святой отец хорошо отдохнул ночью. Медицинские работники сообщают, что курс лечения проходит планомерно и без осложнений, а потому они планируют выписать его в течение ближайших нескольких дней", - заявил Бруни.

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Также Бруни сообщил, что понтифик в больничной палате "посвящает себя работе", а перед обедом в среду он посетил часовню и помолился.

Во вторник в Ватикане сообщали, что папа римский провел день за работой и чтением.

Папе римскому Франциску в среду провели операцию на кишечнике в римской клинике "Джемелли". Операция под общим наркозом длилась три часа и прошла без осложнений.

Ожидается, что он проведет в больнице еще несколько дней. В связи с этим все папские аудиенции до 18 июня отменены.

В 2021 году Франциску провели операцию, в ходе которой удалили 33 см кишечника из-за воспаления.

папа римский Франциск
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