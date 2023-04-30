Папа римский сообщил о непубличной миссии по урегулированию конфликта на Украине

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск сообщил о непубличной мирной миссии, связанной с конфликтом на Украине, однако подробности приводить не стал, передает в воскресенье Associated Press.

"В настоящее время продолжается миссия, которая не является публичной; когда ее раскроют широкой публике, я поговорю о ней", - заявил понтифик журналистам на борту своего самолета во время перелета из Венгрии.

Агентство отмечает, что Франциск также не стал говорить о том, обсуждал ли он в последние дни в Будапеште мирные инициативы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном или представителем Русской православной церкви в стране митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом.

Папа римский на этой неделе посетил Будапешт с трехдневным визитом, во время которого успел принять участие в семи мероприятиях. Он выступил с шестью речами, в которых, в том числе затронул конфликт на Украине. Как сообщал Ватикан, Франциск провел частную встречу с митрополитом Иларионом.