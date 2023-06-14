Израиль предупредил об ударе по Ирану в случае доведения уровня обогащения урана до 90%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Израиль нанесет удар по Ирану в случае, если он будет обогащать уран до уровня в 90%, сообщили израильские СМИ со ссылкой высокопоставленного представителя еврейского государства.

"Ирану хорошо известно, что если ему удастся довести уровень обогащения урана до 90%, его ждет удар со стороны Израиля", - сказал израильский представитель.

Израильские СМИ отмечают, что это заявление стало реакцией на сообщения о возможности достижения между Тегераном и западными странами договоренности по иранской ядерной программе.

"США, равно как и другие западные страны, хорошо осведомлены, что обогащенный до необходимого для производства ядерной бомбы уровня в 90% уран - это "красная черта" для Израиля", - подчеркнул израильский представитель.

Израильские СМИ также отмечают, что на фоне слухов о непрямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Омана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что "никакое соглашение с Ираном не будет обязательным для Израиля, который сделает все, чтобы защитить себя".

"Шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран в 2015 году заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Он предусматривал снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им ядерной деятельности, включая объемы и уровень обогащения урана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.

Израильская сторона утверждает, что по состоянию на середину мая запасы обогащенного до различного уровня урана в Иране возросли более чем в 23 раза по сравнению с лимитами, установленными СВПД в 2015 году.

По данным МАГАТЭ, общий объем запасов обогащенного урана у Ирана в мае составил 4 744,5 кг против 3 750 кг в феврале.

В феврале сообщалось, что с ноября прошлого года Иран на 40% увеличил запасы урана, обогащенного до уровня 60%.

Власти Ирана заявляют, что у них нет планов создавать ядерное оружие и что их атомная программа носит исключительно мирный характер.