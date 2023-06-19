Израиль намерен ускорить строительство поселений на Западном берегу

Палестина планирует ответные меры

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Израиля одобрил в воскресенье резолюцию, позволяющую значительно ускорить процесс утверждения новых строек в израильских поселениях на Западном берегу Иордана, передает портал Axios.

"Резолюция ограничивает контроль премьер-министра и министра обороны над утверждением планов строительства в поселениях, фактически снижая возможности США и других стран оказывать давление на правительство с целью приостановки реализации таких планов", - отмечает портал.

Теперь утверждать планы строительства на политическом уровне нужно будет только на начальном этапе планирования и на последнем этапе, когда объявляются тендеры для подрядчиков. До этого решения процесс согласования включал четыре-пять этапов, поясняет портал.

Как сообщал Axios, о планах строительство по меньшей мере 4 тыс. единиц жилья в нескольких существующих поселениях на Западном берегу израильское правительство ранее уже информировало американскую администрацию.

Администрация президента Джо Байдена не раз заявляла, что выступает против любых односторонних шагов Израиля, включая расширение поселений, которые нанесли бы ущерб усилиям, направленным на урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе соблюдения принципов сосуществования двух государств.

В частности, обеспокоенность развитием ситуации после решения израильского кабмина выразил американский госдепартамент.

"США глубоко обеспокоены сообщением правительства Израиля по планам строительства свыше четырех тысяч единиц жилья на западном берегу. Мы также обеспокоены сообщениями об изменениях в израильской системе управления поселениями, которые ускоряют их планирование и утверждение", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Вашингтон "выступает против таких односторонних действий, затрудняющих достижение решения о создании двух государств и являющихся препятствием на

В понедельник, как ожидается, в Израиль прибудет помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф для переговоров с израильскими и палестинскими официальными лицами.