МАГАТЭ сообщило о росте у Ирана запасов высокообогащенного урана на треть с февраля

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Тегеран с февраля более чем на 25 кг, то есть примерно на треть, увеличил запасы урана, обогащенного до уровня 60%, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ.

"Запасы высокообогащенного урана за прошлый квартал выросли на 30%", - информирует агентство.

"Иранские запасы урана, обогащенного на 60%, достигли 114,1 кг, что является значительным ростом по сравнению с 87,5 кг на момент предыдущего отчета агентства в конце февраля", - уточняет при этом Bloomberg.

По данным МАГАТЭ, общий объем запасов обогащенного урана в мае составил 4 744,5 кг, в то время как в феврале этот показатель составлял 3 750 килограмм.

В феврале сообщалось, что с ноября прошлого года Иран на 40% увеличил запасы урана, обогащенного до уровня 60%.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний американский президент Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. На переговорах вязли паузу, которая затянулась до сих пор.

В то же время, в Вашингтоне ранее уже заявили, что не видят смысла в том, чтобы продолжать держать в центре внимания достижение с Ираном соглашения по возобновлению СВПД, поскольку переговоры по восстановлению сделки зашли в тупик из-за позиции Тегерана.