Дания и Нидерланды заключили сделку на поставки Украине 14 танков Leopard 2

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Дания, Нидерланды и немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG заключили контракт на поставку Украине 14 танков Leopard 2, сообщает в четверг Handelsblatt.

"Украина получит очередные танки Leopard 2 от ее западных партнеров. Handelsblatt узнало из источников в НАТО, что Дания и Нидерланды профинансировали закупки 14 танков, которые поставит Rheinmetall", - отмечает издание.

В сделке также участвовало правительство ФРГ, которое дало разрешение на экспорт этих вооружений.

Ожидается, что первые танки из этой партии доставят на Украину в январе 2024 года, а все остальные танки прибудут в течение 2024 года.

Ранее ряд западных стран, в том числе Германия, передали Украине танки Leopard 2.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера, также состоит на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, и всего произвели более 3,6 тыс. единиц этого танка. Основные два варианта танка - Leopard 2A4, и модернизированный - Leopard 2A5.