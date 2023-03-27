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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Германия передала Украине 18 танков Leopard 2

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ФРГ передала Украине 18 танков Leopard 2, сообщают в понедельник немецкие СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, помимо танков на территорию Украины доставили около 40 БМП Marder.

Ранее в марте глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина получит танки Leopard 2 из Германии и Португалии, всего будет передано в текущем месяце более 20 таких танков.

"Я могу сказать, что только что узнал следующее: 18 немецких танков Leopard-2A6 и три португальских могут отправить Украине уже в этом месяце", - сказал министр 8 марта.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера, также состоит на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, и всего произвели более 3,6 тыс. единиц этого танка. Основные два варианта танка - Leopard 2A4 и модернизированный Leopard 2A5.

Германия Украина
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