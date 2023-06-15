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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

В Конгрессе США предложили повысить пенсионный возраст пилотов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США проголосовал за повышение возраста обязательного выхода на пенсию для пилотов коммерческих авиакомпаний до 67 лет с 65 лет, поскольку отрасль сталкивается с постоянным их дефицитом, сообщает CNBC.

За повышение пенсионного возраста проголосовали 32 члена комитета, против - 31.

Президент Ассоциации региональных авиакомпаний Фэй Маларки Блэк отметила, что повышение будет небольшим, но даст время для принятия решения на долгосрочную перспективу", - сказала президент Ассоциации региональных авиакомпаний Фэй Маларки Блэк.

Пока неясно, будет ли пункт о повышении возраста выхода на пенсию включен в законопроект о продлении на следующие пять лет полномочий Федерального управления гражданской авиации (FAA), или палаты Конгресса будут голосовать по нему отдельно, отмечает CNBC.

Против повышения пенсионного возраста выступила Ассоциация пилотов авиалиний (ALPA) - крупнейший в стране профсоюз, который представляет интересы сотрудников крупных авиакомпаний, таких как Delta Air Lines и United Airlines Holdings.

"Это опрометчивое решение - внести поправку об изменении установленного законом возраста ухода пилотов на пенсию без консультаций с агентствами, ответственными за безопасность, или изучения потенциальных последствий такого изменения, как это было сделано в других случаях", - заявила ALPA.

В последний раз Конгресс повышал пенсионный возраст пилотов в 2007 году - до 65 лет с 60 лет.

Delta Air Lines Конгресс FAA США ALPA
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