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Более 400 пилотов отстранили в России от полетов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России за год после прокурорских проверок из-за ненадлежащего уровня подготовки и прочих нарушений отстранили 425 пилотов, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Он подчеркнул, что подготовка пилотов является ключевым вопросом безопасности пассажирских перевозок, поэтому органы прокуратуры занимаются проверкой учебных заведений гражданской авиации. Помимо отстранения 425 пилотов, была прекращена работа двух авиационных учебных центров, а Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств.

Куренной на канале Генпрокуратуры "Эфир" отметил, что прокурорские акты реагирования направлены в Минтранс, Ространснадзор и Росавиацию.

Генпрокуратура РФ

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