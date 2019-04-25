Минтранс РФ собрался снизить квоту на прием иностранцев-пилотов в гражданской авиации

По данным министерства, нынешняя квота превышает потребность авиакомпаний

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ планирует уменьшить годовую квоту на трудоустройство иностранных граждан в качестве командиров воздушного судна (КВС) гражданской авиации.

Уведомление о начале подготовки соответствующего проекта постановления правительства ведомство разместило на портале regulation.gov.ru. Сам документ там пока не опубликован.

Российские авиакомпании получили право трудоустраивать иностранцев на должности КВС с 2014 года, когда правительство согласилось выделить им общую квоту в 200 человек в год. Если компании ее не выбирают, оставшиеся позиции могут использоваться в следующем году. Такая мера вводилась для борьбы с дефицитом командиров в РФ.

Но, как указывает Минтранс, установленная в 2014 году численность иностранных граждан-пилотов в настоящее время "превышает потребность эксплуатантов". "Так, при установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", - говорится в материалах к проекту.

В нем также отмечается, что проект готовится по поручению зампреда правительства Татьяны Голиковой от 9 апреля. Его цель - "снижение численности иностранных граждан для возможности замещения должностей командиров". Как сильно планируется снизить квоту, неизвестно. В пресс-службе Минтранса "Интерфаксу" на соответствующий вопрос заявили: "В настоящее время проходит процедура публичных обсуждений, по итогам которой будет размещен текст проекта документа".

Как сообщалось, об очередном сборе заявок на прием иностранных КВС Росавиация объявляла в августе прошлого года. Из 377 доступных на тот момент квот в течение месяца были выбраны 240, в частности, авиакомпании группы "Аэрофлот" забрали квоты на 150 иностранных командиров, "ЮТэйр" - на 35, грузовая AirBrigeCargo - на 30. Сколько иностранцев было фактически трудоустроено, авиакомпании не сообщали.

В позапрошлом году глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял о массовом оттоке российских пилотов в Азию из-за более высоких зарплат, в связи с чем в отрасли появился их дефицит. После этого несколько российских перевозчиков, в том числе из группы "Аэрофлот", объявили о введении программ стимулирования летного состава: повысили им зарплаты и ввели разовые "подъемные". Позднее В.Савельев заявлял и о слишком высоких требованиях, предъявляемых к здоровью гражданских пилотов в России, он назвал это еще одной причиной их дефицита в отрасли. "У нас большая выбраковка пилотов по здоровью. Это неправильно! Мы потом находим своих пилотов, которые летают за рубежом в других авиакомпаниях совершенно спокойно", - говорил топ-менеджер.