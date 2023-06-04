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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

США призвали Китай повлиять на КНДР, чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким призвал Китай оказать влияние на Северную Корею, для того чтобы она оказалась от действий, которые нагнетают остановку в регионе и мире.

"Мы призываем Пекин использовать свое влияние, чтобы побудить КНДР воздержаться от дальнейшего дестабилизирующего поведения и вернуться за стол переговоров", - сказал он в интервью агентству "Ренхап".

Дипломат добавил, что Вашингтон "также настоятельно призывает Пекин полностью выполнить свои обязательства по резолюциям, которые единогласно приняли члены Совета Безопасности ООН".

Сон Ким заявил, что США открыты для диалога с Пхеньяном: "Мы по-прежнему привержены дипломатии. Мы также ясно дали понять, что готовы обсуждать любой вопрос без предварительных условий, и мы продолжаем стремиться к сотрудничеству по гуманитарным вопросам, независимо от статуса обсуждений, связанных с оружием массового уничтожения и ракетами" .

Он предупредил, эскалация напряженности будет иметь "последствия", отметив, что любая ядерная атака против Южной Кореи будет встречена "быстрым, подавляющим и решительным" ответом.

"КНДР должна понимать, что единственный жизнеспособный путь вперед - это дипломатия", - подчеркнул американский представитель.

КНДР Китай США
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