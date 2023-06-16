Южнокорейские военные извлекли из моря обломки ракеты-носителя КНДР

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные извлекли из Желтого моря затонувшую часть запущенной КНДР 31 мая ракеты-носителя, сообщает агентство "Ренхап".

Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) вечером 15 июня были подняты обломки, которые считаются второй ступенью ракеты, переносившей военный спутник-шпион.

Отмечается, что операция по извлечению обломков заняла продолжительное время, так как была сопряжена с рядом проблем, включая неблагоприятные подводные условия.

Обнаруженные обломки будут доставлены на Второй флот Военно-морских сил южной Кореи в Пхентхэк.

Военные продолжают поиски других частей ракеты, включая третью ступень и предполагаемый спутник.

Южная Корея и Соединенные Штаты планируют провести совместное расследование этого инцидента.

31 мая КНДР осуществила пуск ракеты-носителя с военным спутником-шпионом в южном направлении. Запуск прошел неудачно, и ракета упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе.

Позднее в этот же день военные Южной Кореи обнаружили в море, примерно в 200 км к западу от острова Очхон в Желтом море, предполагаемую часть северокорейской ракеты-носителя.

Пхеньян пообещал провести повторный запуск в ближайшем будущем.