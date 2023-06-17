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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Послы России и США встретились в Вашингтоне

Послы России и США встретились в Вашингтоне
Архивное фото
Фото: Mark Wilson/Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне прошла встреча российского и американского послов Анатолия Антонова и Линн Трейси, сообщает посольство РФ в США.

"16 июня в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США А. И. Антонова и посла США в России Л. Трейси. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам о том, что контакты России и США происходят нерегулярно.

На вопросы, на каком уровне эти контакты, Ушаков ответил: "Можно сказать, что на дипломатическом, но они нечастые".

В этот же день Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что "у нас практически никаких контактов (с США - ИФ) нет, но мы от них не отказывались".

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