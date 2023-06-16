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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Путин заявил о практическом отсутствии контактов между Россией и США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - - Россия и США в настоящее время практически не поддерживают контакты, но Москва к ним готова, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается контактов (с США), то у нас практически никаких контактов нет, но мы от них не отказывались", - сказал Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Если есть желание вести с нами какой-то диалог, пожалуйста", - продолжил Путин.

При этом он выразил уверенность, что Вашингтон не заинтересован в таком диалоге. "Они просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружения (Украине). Вот сейчас сожжем, все, что они поставили, и посмотрим, что будут делать дальше", - добавил Путин.

Вашингтон Владимир Путин США
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