Ушаков отметил нерегулярность контактов России и США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Контакты России и США происходят нерегулярно, сказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Какие-то контакты есть, они носят нерегулярный характер", - сказал он.

На вопросы, на каком уровне эти контакты, Ушаков ответил: "Можно сказать, что на дипломатическом, но они нечастые".

В этот же день Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что "у нас практически никаких контактов (с США - ИФ) нет, но мы от них не отказывались".

"Если есть желание вести с нами какой-то диалог, пожалуйста", - продолжил он и выразил уверенность, что Вашингтон не заинтересован в таком диалоге.

"Они просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружения (Украине). Вот сейчас сожжем, все, что они поставили, и посмотрим, что будут делать дальше", - добавил Путин.