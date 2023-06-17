Пленум ЦК Трудовой партии Кореи рассмотрит вопросы дипломатии и оборонной стратегии КНДР

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Участники открывшегося в пятницу расширенного пленума ЦК Трудовой партии Кореи рассмотрят проблемы экономического развития, партийного строительства, а также стратегические вопросы, вытекающие из нынешней международной обстановки.

"На пленарном заседании будет рассмотрена работа всех секторов, включая секторы экономики (...), будут решаться политические вопросы, имеющие большое значение для развития корейской революции, в том числе укрепление партии и строительство государства, а также вопрос о государственной дипломатической и оборонной стратегии в связи с изменившейся международной ситуацией", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), распространенном в субботу.

Заседание проходит под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына, подчеркивает ЦТАК.

Южнокорейское агентство "Ренхап", комментируя открытие пленума, пишет, что "заседание проходит в условиях, когда Северная Корея стремится укрепить связи с Россией и Китаем на фоне обостряющегося китайско-американского соперничества и ситуации на Украине".

Как отмечает "Ренхап", "Пхеньян также сталкивается с растущим сотрудничеством в области безопасности между Южной Кореей, Соединенными Штатами и Японией".