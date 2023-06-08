КНДР отвергла резолюцию Международной морской организации против запусков ракет Пхеньяна

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пхеньян не признает резолюцию, осуждающую запуски КНДР ракет, которую приняла Международная морская организация (IMO), заявил представитель северокорейского Государственного управления морской инспекции.

"Государственное управление морской инспекции КНДР повторно выражает официальную позицию: осуждает и отвергает несправедливую и незаконную антиреспубликанскую резолюцию Международной морской организации", - говорится в заявлении, опубликованном ЦТАК.

Он отметил, что Пхеньян требует от IMO, чтобы она "отразила нашу справедливую позицию в официальном документе организации".

"Мы будем ждать официальный ответ со стороны Международной морской организации", - добавил чиновник.

На прошлой неделе IMO приняла первую в своей истории резолюцию, "решительно" осуждающую ракетные испытания КНДР после неудачного запуска первого северокорейского военного спутника.

Как заявил представитель Северной Кореи, IMO сообщила Пхеньяну, что информировать о плане запуска спутника не обязательно, поскольку навигационное предупреждение в таких случаях поступает непосредственно на суда через всемирную систему навигационного предупреждения.

Однако, напомнил он, 30 мая КНДР добровольно проинформировала Международную морскую организацию о готовящемся запуске.

Тем не менее IMO в день запуска спутника приняла резолюцию, в которой "решительно обвиняет КНДР за запуск ракеты без подходящего заблаговременного уведомления и требует от КНДР строгого соблюдения правил заблаговременного оповещения", отметил чиновник.

"Поэтому мы не можем не выразить сильное сожаление и неудовольствие по поводу непостоянного отношения организации", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, северокорейская ракета с военным спутником-шпионом, запущенная утром 31 мая, упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе. Государственное агентство космического развития КНДР пообещало исследовать дефекты и принять меры для их устранения.

Перед запуском на прошлой неделе Северная Корея уведомила IMO и Японию о своем плане запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.

В ответ на резолюцию IMO Пхеньян намекнул, что может отказаться от предварительного уведомления Агентства ООН по безопасности на море о своем будущем запуске спутника.