Ракета SpaceX в понедельник стартует на орбиту с индонезийским спутником связи

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в понедельник по московскому времени выведет на геосинхронную орбиту индонезийский телекоммуникационных спутник Satria, сообщила компания разработчик-носителя SpaceX.

Запуск ракета SpaceX будет осуществлен 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в трехчасовое временное окно, которое открывается в18:04 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 01:04 по Москве).

Satria, изготовленный французским разработчиком Thales Group для спутникового провайдера PT Satelit Nusantara Tiga, является крупнейшим телекоммуникационным спутником Индонезии. Стоимость аппарата весом около пяти тонн оценивается в 550 млн долл.

Он позволит расширить доступ к интернету в стране, обеспечивая бесплатное подключение общественных, научных и учебных заведений, а также правительственных структур. Satria будет иметь пропускную способность 150 гигабит в секунду. Это втрое превысит пропускную способность девяти телекоммуникационных спутников, используемых в настоящее время Индонезией.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая используется уже в 12-й раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая размещена в Атлантике в 637 км от базы.