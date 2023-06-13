SpaceX вывела на орбиту 72 мини-спутника

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 во вторник по московскому времени успешно вывела на орбиту 72 мини-спутника в рамках миссии Transporter-8, сообщила компания разработчик-носителя SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса SLC-4E на базе американских космических сил космических сил Ванденберг в Калифорнии в понедельник в 14:35 по Тихоокеанскому времени США (во вторник в 00:35 по Москве).

В рамках миссии на орбиту выведено 72 мини-спутника в интересах государственных и коммерческих организаций.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в девятый раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.