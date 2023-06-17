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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Президент ЮАР заявил, что "настало время прекратить войну" на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Наступило время прекратить войну на Украине, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

"Мы убеждены, что настало время обеим сторонам начать переговоры и завершить эту войну", - сказал Рамафоса в субботу на встрече членов африканской делегации по украинскому урегулированию с президентом России Владимиром Путиным.

"Эта война влечет за собой нестабильность и вред самым разным странам по всему миру", - добавил президент ЮАР.

В ходе встречи он сообщил, что предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине строятся на 10 элементах, они не должны вступать в конкуренцию с идеями других игроков.

Сирил Рамафоса ЮАР Украина
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