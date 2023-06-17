Рамафоса сообщил о 10 элементах африканской инициативы по украинскому урегулированию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине строятся на 10 элементах, они не должны вступать в конкуренцию с идеями других игроков, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Семь африканских государств выступили с инициативой в поисках мира, мы ищем именно мир. Мы бы хотели постараться послужить посредниками в достижении мира между Россией и Украиной в рамках этого конфликта. Мы бы хотели предложить вам 10 пунктов", - сказал он в субботу на встрече Путина с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге.

Рамафоса отметил, что лидеры, приехавшие в Петербург, хотели бы выслушать позицию президента России, как накануне выслушали позицию президента Украины Владимира Зеленского.

"Он (Зеленский) обозначил нам ряд вопросов, и мы ответили ему, что проведем встречу с вами, и на этой встрече также выслушаем вашу точку зрения по этой войне. Мы бы хотели выслушать вас с уважением по отношению к той точке зрения, которую вы выскажете", - сказал Рамафоса.

Президент ЮАР подчеркнул, что инициаторы этих предложений признают и другие идеи, "которые были выдвинуты рядом других крупных игроков в мире". "Наши предложения не должны вступать в конкуренцию с другими предложениями, которые были выдвинуты", - сказал он.

По его словам, война не может продолжаться вечно. "Здесь сегодня мы для того, чтобы передать вам очень четкое послание о том, что мы бы хотели, чтобы эта война завершилась", - сказал президент ЮАР.

Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией африканский континент подвергается негативным последствиям в сфере экономики, поднялись цены на энергоносители и удобрения, а также продовольственные товары.

"В наших общих интересах было бы завершить эту войну (...) Мы хотели бы видеть деэскалацию этого конфликта с обеих сторон, поскольку эскалация не способствует мирным переговорам", - заявил президент ЮАР.