Минск сообщил, что литовские власти прекратили пропуск в пункте Мядининкай

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Власти Литвы перекрыли движение в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией, сообщил в субботу белорусский госпогранкомитет.

"Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог)", - сказали в погранкомитете.

Как отметили белорусские пограничники, "вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне".

Литва с середины февраля в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

Сложная ситуация сохраняется на белорусско-польской границе. Польша с февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники-Берестовица. Для легкового транспорта на белорусско-польской границе в настоящее время доступен один пункт пропуска - Брест-Тересполь. С 1 июня введен полный запрет на въезд в Польшу с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.