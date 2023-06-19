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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Госдепе США не видят оснований полагать, что КНР передает вооружение России

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - У Вашингтона нет данных, указывающих на то, что Китай передает вооружение России, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Китай заверял, что не передает вооружение России. И мы не видим ничего, что позволило бы усомниться в правдивости этих утверждений", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским руководством.

При этом Блинкен вновь заявил, что не исключает, что китайские частные компании могут передавать российской стороне важные, в том числе, с военной точки зрения технологии. "И мы призываем внимательно следить за этим", - добавил глава дипломатии США.

США Китай Энтони Блинкен РФ
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