Блинкен готов приветствовать предложения Китая по Украине при определенных условиях

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будет приветствовать инициативы Китая по урегулированию украинского конфликта при условии, что они будут основываться на закрепленных в уставе ООН принципах.

"Мы были бы готовы приветствовать китайскую инициативу, которая была бы справедливой и основывалась бы на принципах устава ООН", - сказал он на пресс-конференции в Китае.

Также Блинкен высказался за "продление на длительный срок" черноморской зерновой инициативы, так как, по его мнению, это важно для наиболее бедных стран.