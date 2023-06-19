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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Блинкен готов приветствовать предложения Китая по Украине при определенных условиях

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будет приветствовать инициативы Китая по урегулированию украинского конфликта при условии, что они будут основываться на закрепленных в уставе ООН принципах.

"Мы были бы готовы приветствовать китайскую инициативу, которая была бы справедливой и основывалась бы на принципах устава ООН", - сказал он на пресс-конференции в Китае.

Также Блинкен высказался за "продление на длительный срок" черноморской зерновой инициативы, так как, по его мнению, это важно для наиболее бедных стран.

Энтони Блинкен США Китай Украина
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