Трампу запретили публиковать материалы по делу о незаконном хранении секретных документов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Федеральный судья Брюс Рейнхарт принял предложение Минюста США запретить бывшему президенту Дональду Трампу разглашать материалы расследования по делу о незаконном хранении секретных документов в его имении Мар-а-Лаго в штате Флорида без предварительного согласования, сообщает в понедельник The Hill.

"У обвиняемых должен быть доступ к материалам по делу только под непосредственным контролем адвоката защиты или члена команды адвоката защиты", - заявил Рейнхарт.

Согласно распоряжению судьи, Трамп не сможет распространять информацию по делу в СМИ или в социальных сетях. У него будет право ознакомиться с доказательствами, собранными по делу, в том числе секретными документами, но только в присутствии его адвокатов.

В пятницу Минюст США попросил суд запретить Трампу передавать СМИ или публиковать в социальных сетях материалы расследования по делу о незаконном хранении секретных документов в его имении Мар-а-Лаго без предварительного согласования.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Мар-а-Лаго. Ряд СМИ писали, что обыск связан с расследованием дела о незаконном присвоении Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать изъятые документы.

Впоследствии прокуратура предъявила Трампу обвинение по 37 пунктам. Экс-президент, в свою очередь, не признал себя виновным, назвал обвинение абсурдом и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома.