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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Минюст США предложил запретить Трампу публиковать материалы по делу о секретных документах

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минюст США просит суд запретить бывшему президенту Дональду Трампу передавать СМИ или публиковать в социальных сетях материалы расследования по делу о незаконном хранении секретных документов в его имении Мар-а-Лаго в штате Флорида без предварительного согласования, сообщает The Hill.

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"Министерство юстиции в пятницу подало ходатайство с целью запретить бывшему президенту Трампу публиковать любые засекреченные материалы, которые будут переданы его юристам в ходе судебного разбирательства по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами в Мар-а-Лаго", - говорится в сообщении.

Ходатайство передано мировому судье южного округа Флориды Брюсу Рейнхарту, который ранее одобрил обыск в имении, отмечает издание.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Мар-а-Лаго. Ряд СМИ писали, что обыск связан с расследованием дела о незаконном присвоении Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать изъятые документы.

Впоследствии прокуратура предъявила Трампу обвинение по 37 пунктам. Экс-президент, в свою очередь, не признал себя виновным, назвал обвинение абсурдом и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома.

Минюст США Дональд Трамп
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