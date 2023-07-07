Расследование дела о найденном в Белом доме кокаине завершится к началу следующей недели

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Секретная служба завершит расследование в связи с обнаруженным в Белом доме кокаином в начале следующей недели независимо от того, будет ли обнаружен подозреваемый, сообщает CNN со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов.

Согласно ему, по состоянию на полдень четверга следователи еще не получили результаты анализа ДНК или отпечатков пальцев. Тем не менее, они уже начали просматривать журналы посещений и записи с камер видеонаблюдения.

Собеседник телеканала отметил, что может быть трудно установить личность человека, которому принадлежит обнаруженный кокаин, учитывая высокую проходимость места, где был найден наркотик.

Он также добавил, что график расследования может измениться.

По информации Секретной службы, 2 июля в одной из зон Белого дома, используемых обслуживающим персоналом, обнаружили следы вещества белого цвета, часть здания из-за этого инцидента эвакуировали. Порошок отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин.

Пока неизвестно, как именно кокаин попал в Белый дом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду отметила, что порошок был найден в "оживленном" месте Белого дома, доступном для посетителей.

Президент Джо Байден во время инцидента отсутствовал: еще на минувшей неделе он отбыл в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

В 2014 году сын Джо Байдена Хантер Байден был исключен из резерва ВМС США за употребление наркотиков. По ее данным, летом 2013 года сын вице-президента, планировавший работать в пресс-службе ВМС, прошел тест на употребление наркотиков, который дал положительный результат на кокаин.

В американских СМИ неоднократно появлялась информация о связях Хантера Байдена с наркотиками, прежде всего с кокаином.