Что случилось этой ночью: вторник, 20 июня

Пожар в крупнейшем парке развлечений в Германии, визит премьера Индии в США, осуждение Евросоюзом военной операции Израиля в Дженине

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В крупнейшем парке развлечений в Германии произошел сильный пожар. "Европа-парк" находится в городе Руст в федеральной земле Баден-Вюртемберг и является вторым по посещаемости европейским парком развлечений после парижского Диснейленда.

- Премьер Индии во вторник начнет официальный визит в США. Сначала Нарендра Моди прибудет в Нью-Йорк, откуда позже отправится в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом.

- Евросоюз осудил военную операцию Израиля в палестинском городе Дженин. Брюссель также призвал стороны "подтвердить свою приверженность делу деэскалации и проложить путь к политическому подходу".

- OceanGate Expeditions подтвердила пропажу батискафа, плывшего к месту крушения "Титаника". Компания уже получила предложения о помощи от властей США.

- В ЕС заявили о продолжении реализации программы по сокращению зависимости от газа из РФ. Еврокомиссар Кадри Симсон отметила, что рынок СПГ восполняет большую часть образовавшегося дефицита.