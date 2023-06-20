The Hill сообщила о решении сына Байдена признать вину в налоговых преступлениях

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сын президента США Хантер Байден намерен признать свою вину в налоговых преступлениях в рамках сделки со следствием. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что если судья примет эту сделку, то, вероятно, 53-летний Хантер Байден избежит тюремного заключения.

Кроме того, по информации издания, сын Байдена заключил отдельную сделку со следствием, касающуюся обвинений по незаконному владению оружием.

Между тем сам американский лидер ранее неоднократно выступал в защиту своего сына. В частности, во вторник в Белом доме указали, что президент США и первая леди "любят их сына и поддерживают его".

В 2020 году американские СМИ сообщили, что назначенный еще экс-президентом США Дональдом Трампом прокурор Дэвид Вайс ведет расследование, связанное с налогами Хантера Байдена. Прокуроры изучают множество финансовых вопросов, в том числе вопрос о том, нарушал ли Хантер Байден и его предполагаемые сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег во время деловых операций с зарубежными партнерами, главным образом – с Китаем. Байден-младший подозревается также в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия.

Министерство юстиции США в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера Байдена запрашивало информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме.

Джо Байден при этом выразил уверенность в том, что его сын не делал ничего незаконного, и заявил, что расследование финансовой деятельности в отношении Хантера направлено в первую очередь против него самого.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в Burisma. Кроме того, Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.