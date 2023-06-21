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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЕС может покрыть 45% финпотребностей Украины до 2027г, в том числе из замороженных активов РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании ее восстановления до 2027 года, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду на международной конференции в Лондоне, посвященной восстановлению Украины.

"До 2027 года дефицит в украинской налоговой системе составит около 60 млрд евро. Потребности в быстром восстановлении составят около 50 млрд евро. Это означает, что в целом дефицит составит 110 млрд евро до 2027 года. Именно поэтому вчера я предложила членам ЕС покрыть 45% этого дефицита. Это составляет приблизительно 50 млрд евро для Украины", - заявила фон дер Ляйен.

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По ее словам, это финансирование будет осуществляется в виде европейских грантов, кредитов, а также за счет замороженных ранее российских активов.

"Мы будем работать с Украиной столько, сколько понадобится. Сегодня мы детально обсудим планирование инвестиций и реформ. Этот план может стать якорем для всех международных доноров. У нас должна быть прогнозируемость. Это поможет нашей координации и максимизирует наше влияние", - сказала она.

Как сообщалось, накануне Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро финансовой помощи. По словам фон дер Ляйен, такой план финансирования "обеспечит предсказуемость, перспективу для партнеров ЕС на Украине".

ЕС ЕК Урсула фон дер Ляйен Украина РФ
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