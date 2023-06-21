ЕС может покрыть 45% финпотребностей Украины до 2027г, в том числе из замороженных активов РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании ее восстановления до 2027 года, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду на международной конференции в Лондоне, посвященной восстановлению Украины.

"До 2027 года дефицит в украинской налоговой системе составит около 60 млрд евро. Потребности в быстром восстановлении составят около 50 млрд евро. Это означает, что в целом дефицит составит 110 млрд евро до 2027 года. Именно поэтому вчера я предложила членам ЕС покрыть 45% этого дефицита. Это составляет приблизительно 50 млрд евро для Украины", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, это финансирование будет осуществляется в виде европейских грантов, кредитов, а также за счет замороженных ранее российских активов.

"Мы будем работать с Украиной столько, сколько понадобится. Сегодня мы детально обсудим планирование инвестиций и реформ. Этот план может стать якорем для всех международных доноров. У нас должна быть прогнозируемость. Это поможет нашей координации и максимизирует наше влияние", - сказала она.

Как сообщалось, накануне Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро финансовой помощи. По словам фон дер Ляйен, такой план финансирования "обеспечит предсказуемость, перспективу для партнеров ЕС на Украине".