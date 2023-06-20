ЕК предложила создать четырехлетний финансовый резерв для Украины на 50 млрд евро
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник предложила утвердить финансовый резерв для Украины в размере 50 млрд евро на четырехлетний период.
"Мы предлагаем финансовый резерв на следующие четыре года в размере 50 млрд евро. Эта сумма включает как кредиты, так и гранты. (...) Этот финансовый резерв позволит нам корректировать финансовую помощь в соответствии с развитием ситуации", - заявила фон дер Ляйен в Брюсселе.
По ее словам, такой план финансирования "обеспечит предсказуемость, перспективу для партнеров ЕС на Украине".
Глава ЕК напомнила, что из бюджета ЕС Киеву выделили 30 млрд евро в том числе в виде макрофинансовой и гуманитарной помощи.
"Конечно, изначально этого никак не предвидели в нашем многолетнем финансовом плане. Поэтому нам нужно сейчас пересмотреть свой бюджет", - подчеркнула она.