ЕК предложила создать четырехлетний финансовый резерв для Украины на 50 млрд евро

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник предложила утвердить финансовый резерв для Украины в размере 50 млрд евро на четырехлетний период.

"Мы предлагаем финансовый резерв на следующие четыре года в размере 50 млрд евро. Эта сумма включает как кредиты, так и гранты. (...) Этот финансовый резерв позволит нам корректировать финансовую помощь в соответствии с развитием ситуации", - заявила фон дер Ляйен в Брюсселе.

По ее словам, такой план финансирования "обеспечит предсказуемость, перспективу для партнеров ЕС на Украине".

Глава ЕК напомнила, что из бюджета ЕС Киеву выделили 30 млрд евро в том числе в виде макрофинансовой и гуманитарной помощи.

"Конечно, изначально этого никак не предвидели в нашем многолетнем финансовом плане. Поэтому нам нужно сейчас пересмотреть свой бюджет", - подчеркнула она.