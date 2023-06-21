Власти Австрии предостерегли от неправомерного использования российских активов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Австрии Александр Шалленберг в среду призвал ЕС к осторожности в работе над вопросом о конфискации и направлении Украине замороженных российских активов.

"Я считаю, нам нужно быть очень осторожными", - сказал Шалленберг в эфире Bloomberg TV, отвечая на вопрос интервьюера о позиции Австрии по вопросу об использовании российских активов для восстановления Украины.

По его словам, конфискация российских активов, если она будет иметь место, "должна будет полностью соответствовать всем правилам".

"Мы правовое государство, мы защищаем основанный на верховенстве права международный порядок. Все наши действия в рамках этих усилий должны быть полностью обоснованы, ибо в противном случае любое решение может быть оспорено в европейских или американских судах, а это станет дипломатической и экономической катастрофой ", - добавил глава австрийского МИД.

Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа ЕС, сообщил, что союз "посчитал, что напрямую не может законно конфисковать замороженные российские активы, и вместо этого сфокусирован на том, чтобы (найти способы - ИФ) их временного использования".

В документе уточняется, что ЕС рассматривает два варианта возможного направления Украине более 200 млрд евро российских активов. При этом отмечается, что для реализации одного из таких вариантов - временного использования активов - "имеются серьезные юридические препятствия". В связи с этим рабочая группа ЕС больше склоняется ко второму сценарию, который предусматривает, что "фирмы с российскими активами, которые получают большую прибыль, инвестируя их, могут быть обязаны перевести значительную сумму в ЕС". В сообщении агентство поясняет, что "это может снизить юридический риск для союза, потому что ЕС не будет управлять этими активами".

"Официальные лица ЕС написали в документе, что эта модель не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели вовлеченных фирм и будет справедливой с точки зрения налогообложения", - информирует Bloomberg.

В документе отмечается, что, как ожидается, на следующей неделе лидеры стран ЕС подведут итоги уже проделанной работы по изучению способов использования российских активов и обратятся с призывом продолжить усилия по решению этого вопроса.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявила, что ЕС представит предложение по использованию российских замороженных активов до перерыва на летние каникулы.

В мае официальный представитель ЕК Кристиан Виганд сообщил, что в государствах ЕС заморожены активы Центрального банка России на сумму более 200 млрд евро.

Он уточнил, что данная сумма относится только к Европейскому союзу.

На вопрос о планах использования замороженных средств РФ в интересах Украины представитель ЕК ответил: "Мы напряженно работаем над этим. Мы настроены решительно. Мы хотим, чтобы Россия оплатила нанесенный Украине ущерб".

По его словам, одним из вариантов, предложенных государствам-членам ЕС, является использование с этой целью активов Центрального банка России.