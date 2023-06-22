США хотят, чтобы Столтенберг пока остался на посту генсека НАТО

Об этом заявил министр обороны Великобритании

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не сменит Йенса Столтенберга на посту генсекреатаря НАТО, сообщает издание Economist.

"Этого не произойдет. США хотят, чтобы Столтенберг остался", - сказал Уоллес в интервью изданию.

Газета отмечает, что Уоллес "до недавнего времени надеялся, что сможет сменить Столтенберга на посту генсекретаря НАТО".

Министр предположил, что Вашингтону, "может быть, нужен кандидат, ныне занимающий должность премьера".

В статье говорится, что США, вероятно, хотели бы видеть генсеком НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, однако тот уже "дважды отказывался от такого предложения".

По мнению Уоллеса, следующему генсеку придется иметь дело с "множеством нерешенных проблем в НАТО".

"Преемник Столтенберга должен будет устраивать и президента Франции Эмманюэля Макрона, и президента США Джо Байдена", - отметил министр.

"Близкие к Уоллесу источники подчеркивают, что процесс отбора возможных кандидатов все еще идет", - пишет издание.

Ранее Столтенберг заверил, что не добивается продления срока пребывания на своем посту.

Некоторые СМИ сообщали, что союзники по НАТО могут попросить Столтенберга еще на некоторое время остаться на посту генсека, так как пока нет консенсуса по поводу того, кто станет его преемником.

Президент США Джо Байден в начале июня отмечал, что у Великобритании есть серьезный кандидат на пост генсека НАТО, но предупредил, что альянсу еще предстоит прийти к консенсусу насчет того, кто займет данную должность.

Традиционно пост генсека НАТО занимает политик из европейской страны, однако его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

Срок полномочий нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга истекает в конце сентября 2023 года.