Байден высказался против облегчения пути вступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов, собирается ли он облегчить для Украины путь вступления в НАТО.

"Нет. Потому что она должна соответствовать тем же стандартам для этого. Так что у нас не получится сделать это просто", - разъяснил Байден, которого цитирует в субботу пресс-пул Белого дома.

Президент США также раскритиковал переброску РФ тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссию. "Я комментировал это уже много раз. Это абсолютно безответственно", - сказал он.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США не считают нужным менять конфигурацию ядерных сил из-за отправки Россией ТЯО в Белоруссию.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении в Белоруссии ТЯО. В минувшую пятницу Путин сообщил о доставке в Белоруссию первых ядерных зарядов, заверив, что до конца года эта работа будет завершена.