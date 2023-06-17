Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Байден высказался против облегчения пути вступления Украины в НАТО

Байден высказался против облегчения пути вступления Украины в НАТО
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов, собирается ли он облегчить для Украины путь вступления в НАТО.

"Нет. Потому что она должна соответствовать тем же стандартам для этого. Так что у нас не получится сделать это просто", - разъяснил Байден, которого цитирует в субботу пресс-пул Белого дома.

В миреСША не считают нужным менять конфигурацию ядерных сил из-за российского ТЯО в БелоруссииЧитать подробнее

Президент США также раскритиковал переброску РФ тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссию. "Я комментировал это уже много раз. Это абсолютно безответственно", - сказал он.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США не считают нужным менять конфигурацию ядерных сил из-за отправки Россией ТЯО в Белоруссию.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении в Белоруссии ТЯО. В минувшую пятницу Путин сообщил о доставке в Белоруссию первых ядерных зарядов, заверив, что до конца года эта работа будет завершена.

Украина США Джо Байден НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Африканского союза сообщил о проблемах на континенте, вызванных кризисом на Украине

Более 15 человек погибли от авиаудара в суданской столице Хартум

Huawei посчитала дискриминирующим решение ЕК отказаться от ее оборудования в сфере 5G

Парламент Японии повысил возраст согласия с 13 до 16 лет

Парламент Японии повысил возраст согласия с 13 до 16 лет

Более 30 человек скончались на севере Индии из-за сильной жары

Более 30 человек скончались на севере Индии из-за сильной жары

Песков отметил, что Германия следует в фарватере США, объявляя РФ "главной угрозой"

Песков отметил, что Германия следует в фарватере США, объявляя РФ "главной угрозой"

Великобритания, Нидерланды, Дания, Португалия в июле начнут поставлять БПЛА на Украину

Что случилось этой ночью: суббота, 17 июня

Пленум ЦК Трудовой партии Кореи рассмотрит вопросы дипломатии и оборонной стратегии КНДР

Пленум ЦК Трудовой партии Кореи рассмотрит вопросы дипломатии и оборонной стратегии КНДР

Послы России и США встретились в Вашингтоне

Послы России и США встретились в Вашингтоне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });