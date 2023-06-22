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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую Шиффа за высказывания о связях Трампа с РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Палата представителей США в среду одобрила резолюцию, осуждающую законодателя-демократа Адама Шиффа за его высказывания и действия против бывшего президента США Дональда Трампа.

Согласно результатам голосования, резолюция была одобрена 213 голосами, 209 выступили "против", 6 воздержались.

Резолюция осуждает Шиффа "за введение в заблуждение американской общественности и за поведение, неподобающее избранному члену палаты представителей".

Она также предписывает комитету по этике провести расследование "лжи, искажений информации и злоупотреблений конфиденциальной информацией" конгрессменом.

В резолюции Шифф обвиняется в распространении ложных утверждений о том, что кампания Трампа якобы вступила в сговор с Россией, злоупотреблении доверием, оказанным ему как председателю и высокопоставленному члену комитета палаты представителей по разведке при обнародовании обвинений о якобы связях экс-президента США с Россией, а также нечестном и непорядочном поведении при обсуждении событий, связанных с первым импичментом Трампа.

Сам Шифф после голосования заявил, что повторит свои действия по привлечению к ответственности "опасного и вышедшего из-под контроля президента", если возникнет такая необходимость в будущем.

В мае спецпрокурор США Джон Дарем сообщил по итогам многолетнего расследования, что ФБР по итогам президентских выборов 2016 года начали расследование о предполагаемых связях Трампа с РФ, не имея для этого серьезных оснований.

Трамп США Шифф Адам
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