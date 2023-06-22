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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Президент Сербии намерен в Брюсселе обсудить с Боррелем ситуацию в Косово

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что хотя и не видит в этом особого смысла, он поедет в Брюссель, где глава европейской дипломатии Жозеп Боррель позже в четверг проведет встречу с ним, а также с главой косовской администрации Альбином Курти.

"Я не понимаю, зачем мне ехать в Брюссель, но поеду только потому, чтобы меня потом не спросили, почему я не приехал", - сказал Вучич в эфире сербского телеканала РТС.

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При этом он подчеркнул, что будет общаться только с Боррелем "час, два или десять", но не планирует разговаривать с Курти.

"Разговор с ним не имеет никакого смысла", - отметил Вучич.

По его словам, "Сербия сейчас находится под огромным давлением".

"Единственная цель косовских албанцев - это изгнание всех сербов со всех территории Косово и Метохии", - заявил президент Сербии.

Александр Вучич Жозеп Боррель Сербия Косово ЕС
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