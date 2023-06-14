ЕС пригрозил Косово и Сербии ограничительными мерами, если те не обеспечат деэскалацию

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз от имени 27 государств-членов ясно заявил, что ожидает от Приштины и Белграда снижения напряженности, возникшей на севере Косово после муниципальных выборов, сообщил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Без деэскалации будут негативные последствия для наших отношений", - сказал официальный представитель Борреля в среду на брифинге в Брюсселе.

По его словам, события последних дней показали, что деэскалации нет, и требуется вернуть спокойствие на север Косово.

Стано указал на то, что глава косовского правительства Альбин Курти до сих пор не принял решительных мер по деэскалации и не устранил "главных элементов, из-за которых возник кризис", чего от него требовал ЕС.

"Будут политические последствия, такие как приостановка визитов и контактов высокого уровня и финансового сотрудничества с Косово", - сообщил представитель главы европейской дипломатии.

При этом он уточнил, что речь идет не о санкциях, а о временных ограничительных мерах, которые могут быть отменены в зависимости от развития ситуации на местах и выполнения Курти условий государств ЕС. В то же время, уточнил пресс-секретарь, страны Евросоюза могут рассмотреть и другие меры, наблюдая за обстановкой на местах.

Он добавил, что в ЕС "внимательно следят за действиями Сербии в рамках усилий по деэскалации на севере Косово".

"И мы готовы принять меры, если Сербия не будет соблюдать необходимые требования по деэскалации. (...) Если же обнаружится, что Сербия, наоборот, способствует эскалации конфликта, мы будем действовать", - пообещал Стано.

Ситуация на севере Косово осложнилась в конце мая, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

В этих столкновениях на севере Косово травмы и ранения получили около 50 протестовавших сербов и порядка 30 солдат натовской миссии Сил для Косово (КФОР).