Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Более половины сотрудников Credit Suisse будут уволены после слияния с UBS

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS Group AG планирует уволить более половины сотрудников Credit Suisse Group AG в рамках завершившегося слияния. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Штат Credit Suisse насчитывает около 45 тысяч человек. Увольнения могут затронуть работников практически всех подразделений в Лондоне, Нью-Йорке и некоторых странах Азии, говорят источники. Сокращения могут начаться в следующем месяце и будут проходить в три этапа.

В марте было объявлено, что UBS купит оказавшийся в сложной финансовой ситуации Credit Suisse за 3 млрд франков. Сделка была закрыта в середине июня.

Ранее руководство UBS сообщило, что планирует уменьшить затраты на рабочую силу примерно на $6 млрд в ближайшие годы. Совокупный штат банка после покупки Credit Suisse достигает 120 тыс. человек, и, по словам источников, планируется сократить его на 30%, уволив примерно 35 тысяч сотрудников.

Акции UBS дорожают на 0,7% в ходе торгов в среду.

Credit Suisse UBS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: 28 июня, среда

Столтенберг не готов оценить перемещение "Вагнера" в Белоруссию

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Блинкен поддержал совместную работу Азербайджана и Армении для достижения мира

Блинкен поддержал совместную работу Азербайджана и Армении для достижения мира

США ввели санкции в отношении структур, связанных с основателем "Вагнера"

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн

Что произошло за день: вторник, 27 июня

Финляндия продлит ограничения на въезд в страну россиян

Глава МИД Венгрии предрек ЕС "экономическое самоубийство" в случае сокращения связей с КНР

Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия РФ уже завезена в Белоруссию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });