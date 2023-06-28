Более половины сотрудников Credit Suisse будут уволены после слияния с UBS

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS Group AG планирует уволить более половины сотрудников Credit Suisse Group AG в рамках завершившегося слияния. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Штат Credit Suisse насчитывает около 45 тысяч человек. Увольнения могут затронуть работников практически всех подразделений в Лондоне, Нью-Йорке и некоторых странах Азии, говорят источники. Сокращения могут начаться в следующем месяце и будут проходить в три этапа.

В марте было объявлено, что UBS купит оказавшийся в сложной финансовой ситуации Credit Suisse за 3 млрд франков. Сделка была закрыта в середине июня.

Ранее руководство UBS сообщило, что планирует уменьшить затраты на рабочую силу примерно на $6 млрд в ближайшие годы. Совокупный штат банка после покупки Credit Suisse достигает 120 тыс. человек, и, по словам источников, планируется сократить его на 30%, уволив примерно 35 тысяч сотрудников.

Акции UBS дорожают на 0,7% в ходе торгов в среду.