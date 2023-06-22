Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков батискафа "Титан"

Фото: Scott Eisen/Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Береговая охрана США в четверг подтвердила обнаружение обломков батискафа "Титан".

Контр-адмирал береговой охраны Джон Могер заявил, что в ходе операции обнаружено пять крупных обломков батискафа. Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв. Предположительно, именно он стал причиной гибели находившихся на борту людей.

Могер отметил, что поисковые отряды продолжат обыскивать местность. В частности, они попытаются найти тела погибших.

По данным американской береговой охраны, батискаф, предположительно, взорвался примерно в 500 м от затонувшего "Титаника".

Ранее сообщалось, что в зоне поиска пропавшего батискафа были обнаружены обломки.

19 июня стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к "Титанику". В поисках батискафа участвуют американские и канадские корабли и самолеты, а также плавучая база Polar Prince, с которой погружался "Титан". К спасательным работам также присоединилось судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции, которые предлагает компания OceanGate Expeditions, составляет $250 тысяч.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. В крушении погибли около 1,5 тысячи человек.