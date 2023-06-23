ВМС США зафиксировали звук взрыва в день пропажи батискафа "Титан"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - ВМС США зарегистрировали звук, похожий на взрыв, в районе погружения батискафа "Титан", когда он потерял связь с кораблем поддержки, сообщают американские СМИ.

Анализ акустических данных "выявил аномалию, соответствующую имплозии или взрыву", вблизи пропавшего батискафа примерно в то время, когда пропала связь с аппаратом, сообщил высокопоставленный представитель ВМС.

"Эта информация была рассмотрена с обобщением дополнительных акустических данных, предоставленных другими партнерами, и было принято решение продолжить нашу поисково-спасательную миссию и приложить все усилия для спасения жизней на борту", - сказал он.

Представитель американского военно-морского флота добавил, что сеть датчиков позволила определить возможное местоположение источника шума и сузить район поиска.

Говоря о стуках, которые были слышны во время поисковых работ, чиновник предположил, что это была какая-то форма естественной жизни или звуки, издаваемые другими судами, участвующими в спасательной операции.

Ранее компания OceanGate Expeditions, которая занималась отправкой туристических экспедиций к затонувшему "Титанику", заявила, что жизни пяти пассажиров батискафа "к сожалению, были потеряны".

"Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это тяжелое время. Мы оплакиваем их гибель", - говорится в заявлении.

Береговая охрана США позже в четверг подтвердила обнаружение обломков "Титана".

Контр-адмирал береговой охраны Джон Могер заявил, что в ходе операции обнаружено пять крупных обломков батискафа. Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв. Предположительно, именно он стал причиной гибели находившихся на борту людей.

Могер отметил, что поисковые отряды продолжат обыскивать местность. В частности, они попытаются найти тела погибших.

По данным американской береговой охраны, подводный аппарат, предположительно, взорвался примерно в 500 м от затонувшего "Титаника".

19 июня стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к "Титанику". В поисках аппарата участвуют американские и канадские корабли и самолеты, а также плавучая база Polar Prince, с которой он погружался. Кроме того, к спасательным работам присоединилось судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции, которые предлагает компания OceanGate Expeditions, составляет $250 тысяч.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. В крушении погибли около 1,5 тысячи человек.